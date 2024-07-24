Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için, farklı illerden gelen 44 AFAD personeli ile UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekiplerin, cesetleri zirveye yakın noktada bulunan 2 kişinin cenazesini indirme çalışmaları, olumsuz hava koşullarına rağmen sürüyor.

Ekiplerin, havanın durumuna göre bu gece zirveye tırmanış yapıp sabaha doğru cenazeleri elle taşıyarak 4 bin 200 rakımdaki kamp alanına, oradan da atların sırtında 3 bin 200 rakımda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırması planlanıyor.

Öte yandan Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi de ekiplere kumanya desteği veriyor.

5 bin 50 rakımda kaybolmuşlardı

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 22 Temmuz'da iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.