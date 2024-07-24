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Türkiye
AA 24.07.2024 14:06

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü
[Fotograf: AA]

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, yine yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılanlardan Alaattin Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum neredesin, senden hiçbir haber yok. Çık gel, teslim ol. Bayramda, seyranda hep yokluğunu hissediyoruz. Sesimi duyuyorsan gel. Çocuklarımıza kavuşana kadar eyleme devam edeceğiz." dedi.

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