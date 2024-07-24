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Türkiye
AA 24.07.2024 16:41

Ayasofya ziyaretçi akınına uğradı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ayasofya ziyaretçi akınına uğradı
[Fotograf: AA]

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Bu sürede camiyi yaklaşık 25 milyon kişi ziyaret etti.

İbadete açılışının 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği caminin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Camiye gelen ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alındı.

Ayasofya ziyaretçi akınına uğradı

"Ayasofya olağanüstü bir yapı"

Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan gelen bir çok turistin ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, yerli turistler de akın etti.

Polonya'dan İstanbul'a ziyaret için geldiğini söyleyen Yunan asıllı turist, "Ayasofya'ya bayıldım. Burada olduğum için onur ve gurur duydum. Ayasofya'yı ziyaret ettim ve içimde güzel duygular oluştu. Böyle tarihi yerlerde kalbimin ısındığını hissediyorum" dedi.

İrlanda'dan gelen turist, "Ayasofya olağanüstü bir yapı. Tarihin güzel bir parçası Ayasofya'yı kendi gözlerimle görerek, şahit olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

İran'dan ailesiyle gelen 13 yaşındaki genç turist ise, Ayasofya'nın mimarisinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Ayasofya ziyaretçi akınına uğradı

"Ayasofya'nın cami oluşundan dolayı çok mutluyuz"

Muğla'dan Ayasofya'yı görmek için geldiğini söyleyen turist, "Özellikle Ayasofya'da namaz kılmaya geldim. Milas'tan 48 kişi geldik. 'Ne hissediyorsunuz?' diye soracak olursanız, tüylerim diken diken oldu. Dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Hristiyanlardan Müslümanlara geçmiş olması çok büyük bir şey. Mutluyuz. Yarın deseler 'Tekrar gel.' yine gelirim. Güzel bir duygu herkese tavsiye ederim. Tüm dünyanın buraya gelmesini isterim, insan huzur doluyor" dedi.

Turist rehberi Samet Can da yabancı turistlerin Ayasofya ve Sultanahmet camilerine ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti:

"Özellikle bu sene Güney Amerika'dan bölgeye gelenlerin sayısı oldukça fazla. Ayasofya Camisi'nde turistler 2. katı ziyaret ediyor. Üst katı ziyaret edenler çok etkilendiklerini söylüyorlar. Hatta 'Çok kısa sürdü, keşke biraz daha zamanımız olsaydı.' diyorlar. Çünkü grup halinde 40 kişi geziyorlar. Onun için camiye turistlerin bireysel olarak gelerek, kendilerinin gezmeleri gerekiyor."

Ayasofya'nın en büyük özelliğinin, camiler arasında en çok padişah türbesini bulundurması olduğunu söyleye Can, "Tam 5 padişah burada yatıyor. Bunun unutulmaması ve herkesin hatırlaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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