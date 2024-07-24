İstanbul'da imamı okla yaralayan kişi yakalandı

İstanbul'da Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralı D.K'yi yakındaki hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cami İmamı D.K.’yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edildiğini ve “Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını duyurdu.

GEREĞİ YAPILDI-23



İstanbul’un Bağcılar İlçesi Necaattin Cami’de dün öğlen saatlerinde Cami İmamı D.K.’yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs “Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan… pic.twitter.com/sBlv0xBksq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

Görgü tanıklarından Fedai Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli ile imam arasında bağrışma duyduklarını belirterek, imamın karşıya doğru geçerken okla vurularak yaralandığını söyledi.

Yaralıyı, hastanenin aciline getirdiklerini anlatan Karan, olayın ardından kaçan şüphelinin de polis tarafından yakalandığını anlattı.

Karan, "Okla vurmuş öyle diyorlar, ok zaten sallanıyor. Ameliyata almışlar. Yoğun bakıma almışlar, oku da çıkarmışlar." dedi.