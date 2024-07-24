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Türkiye
AA 24.07.2024 17:24

İstanbul'da imamı okla yaralayan kişi yakalandı

İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Omzundan yaralanan imam hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da imamı okla yaralayan kişi yakalandı
[Fotograf: İHA]

İstanbul'da Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralı D.K'yi yakındaki hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cami İmamı D.K.’yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edildiğini ve “Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını duyurdu.

 


 

Görgü tanıklarından Fedai Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli ile imam arasında bağrışma duyduklarını belirterek, imamın karşıya doğru geçerken okla vurularak yaralandığını söyledi.

Yaralıyı, hastanenin aciline getirdiklerini anlatan Karan, olayın ardından kaçan şüphelinin de polis tarafından yakalandığını anlattı.

Karan, "Okla vurmuş öyle diyorlar, ok zaten sallanıyor. Ameliyata almışlar. Yoğun bakıma almışlar, oku da çıkarmışlar." dedi.

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