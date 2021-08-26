Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktüğü gerekçesiyle dün gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını öne sürerek, "Böyle yaparsam bölgeden uzaklaştırabileceğimi düşündüm. Pişmanım" dedi.

Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.

"Hayvana zalimce muamelede bulunmak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.

Ne olmuştu?

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde bulmuştu.

Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının kayıtları site yönetimi tarafından incelenmişti.

Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K'nin işine son vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, dün sosyal medyaya da yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheli M.E.K'yi gözaltına almıştı.