Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 125 kilogram eroin ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, 487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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