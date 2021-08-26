Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Site bahçesindeki ağaç otomobillerin üzerine devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kadıköy'de bir sitenin otoparkındaki ağacın devrilmesi nedeniyle 4 otomobil hasar gördü. Ağacın devrildiği sırada otoparkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan Caddesi'nde bulunan sitenin otoparkındaki kestane ağacı çürümenin de etkisiyle park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, testere ile böldüğü ağacı otomobillerin üzerinden kaldırdı.
Park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.
Görgü tanığı Ferhat Öz, en az 30 yaşında olan ağacın çürüdüğünü anlatarak, daha önce çürümeyi fark etmediklerini söyledi. Öz, ağacın devrildiği sırada otoparkta kimsenin bulunmadığını belirtti.
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