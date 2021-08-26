Seyhan 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bisiklet kullanan 13 yaşındaki Arda Doruk Derin'e sokak köpekleri saldırdı.

Panikleyen çocuk, bisikletiyle yola fırladı. Otomobili çarpması sonucu fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı.

Sürücü yardıma koştu

Otomobil sürücüsü M.B. aracını park edip çocuğun yardıma koştu. Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Çocuk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.B., kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çocuğun cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.

Babası çifte acı yaşadı

Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin’in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.