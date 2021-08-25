Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Site görevlisi köpeğin üzerine sıcak su döktü
Adana’da bir sitenin özel güvenlik görevlisi, ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede vatandaşların beslediği sokak köpeğini site sakinleri yaralı halde buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürüldü.
Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi tarafından yapıldığının iddia edilmesi üzerine, yönetim güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerde, güvenlik görevlisinin ocakta suyu ısıtıp yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise hızla kaçtığı görüldü.
Güvenlik görevlisinin işine son verildi
Bunun üzerine site yönetimi güvenlik görevlisinin işine son verdi.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi.
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