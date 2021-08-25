Nilüfer ilçesi Geçit Mahallesi Asude Sokak'taki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin durumu bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kişinin öldüğü belirlenirken cesedin 15 yaşındaki Ferit Ertürk'e ait olduğu anlaşıldı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.