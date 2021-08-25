Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 07:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl genelindeki operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik polislerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Uyuşturucu satıcılarını takibe alan İstanbul narkotik polisi, çok sayıda adrese sabah erken saatlerde baskın yaptı. Önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu arandı.
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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