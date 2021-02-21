Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Konya’da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19 Şubat’ta Konya’nın Selçuklu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 40 tabanca ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Silahları yasa dışı yollardan satmaya çalıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık
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