Meteoroloji verilerine göre Türkiye’nin doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun kar yağışlı olması bekleniyor.

Muğla çevreleri ile Antalya’nın batı kıyı kesimlerinin yağmurlu ve yer yer sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Zirai don riski bulunuyor

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz kıyılarında hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

Zirai faaliyetle uğraşanların gerekli tedbirleri alması gerekiyor.