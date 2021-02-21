Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İstanbul'da geri dönüşüm deposunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alevler yandaki depoya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın hasara yol açtı.
Dudullu Organize Sanayi içinde yer alan geri dönüşüm deposunda, sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü; bitişikteki depoya da sıçradı.
[Fotoğraf: DHA]
4 işçi son anda kurtuldu
Yangın çıktığı sırada 4 işçi içeride uyuyordu. Uyarılar sonucu işçiler hemen dışarı çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ölen ya da yaralanan olmadı
Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında geri dönüşüm depolarında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
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