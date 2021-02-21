Dudullu Organize Sanayi içinde yer alan geri dönüşüm deposunda, sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü; bitişikteki depoya da sıçradı.

[Fotoğraf: DHA]

4 işçi son anda kurtuldu

Yangın çıktığı sırada 4 işçi içeride uyuyordu. Uyarılar sonucu işçiler hemen dışarı çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında geri dönüşüm depolarında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

[Fotoğraf: DHA]