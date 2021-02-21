Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 22 fıçı sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 fıçıda 3 bin 615 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 22 fıçıda 3 bin 615 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz