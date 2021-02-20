Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da FETÖ üyesi trafik denetimi sırasında yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin trafik denetimi sırasında yakalanan FETÖ üyesi cezaevine gönderildi.
Nazilli-Aydın kara yolunda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki Ö.P'nin Nazilli'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan Ö.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Ö.P'nin 3 telefon hattından ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.
Etiketler: FETÖ
Son Haberler
- 00:21
- 00:14
- 00:12
- 00:28
- 23:51
Sıradaki Haber
Kısıtlamayı ihlal edip sahilde yürüyüş yapanlara 128 bin 353 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz