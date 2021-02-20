Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamayı ihlal edip sahilde yürüyüş yapanlara 128 bin 353 lira ceza
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Beşiktaş'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sahil hattında yürüyüş yapan 37 kişiye 128 bin 353 lira idari para cezası kesildi.
Polis ekipleri, bugün salgın tedbirleri kapsamında Beşiktaş Sahili’nde tedbirlere aykırı hareket eden toplamda 37 kişiye yasal işlem yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde Beşiktaş sahil hattında yürüyüş yapan, kısıtlama tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet” gerekçesiyle toplamda 128 bin 353 lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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