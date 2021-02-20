Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te yaklaşık 5 ton tavuk eti imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti ekiplerce imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet, zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir işletmeyi denetledi.
Denetimde 4 ton 270 kilogram tavuk etinin son tüketim tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.
Ürünler ekiplerce imha edildi, işletmeye 27 bin 306 lira idari para cezası kesildi.
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