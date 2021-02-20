Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 20:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı. Saat 20.00'de meydana gelen deprem yerin 19,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 78.13 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 20.02.2021, 20:00:43 TSİ
Enlem : 35.8495 N
Boylam : 27.9943 E
Derinlik : 19.75 km
Detay : https://t.co/1M9bruBPQB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Akdeniz Bölgesi
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