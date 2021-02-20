Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 20:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çığdan kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu, düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan güvenlik korucuları kurtarıldı. Şeker hastası Takın da İl Özel İdaresi'ne ait araçla ilçedeki hastaneye götürüldü.
Siirt'te etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu, çığ düşmesi nedeniyle kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
Görevden dönen güvenlik korucuları yolda mahsur kaldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak güvenlik korucuları kurtarılırken, köyde yaşayan ve rahatsızlanan şeker hastası Mizgin Takın, İl Özel İdaresi aracıyla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Takın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
Son Haberler
- 20:47
- 20:19
- 20:00
- 19:22
- 19:46
Sıradaki Haber
'Barbaros Hayrettin Paşa' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz