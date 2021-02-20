Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 3,7 oldu. Saat 18.23'te gerçekleşen deprem yerin 15,53 kilometre derinliğinde oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.92 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 20.02.2021, 18:23:22 TSİ
Enlem : 38.9421 N
Boylam : 26.0236 E
Derinlik : 15.53 km
Detay : https://t.co/mgLsb7MSqj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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