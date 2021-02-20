Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, çifte ceza yedi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına ve trafik kurallarına ihlalden 5 bin 460 lira ceza uygulandı.
Fehtiye Kesikkapı Mahallesi Kaya Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, Can Y'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Kayaköy yolunda yakalanacağını anlayınca otomobilini bırakarak yaya kaçtı.
Ormanlık alanda izini kaybettiren Can Y'ye, sokağa çıkma kısıtlamasına ve trafik kurallarına ihlalden 5 bin 460 lira cezai işlem uygulandı.
Otomobil olay yerinden çekiciyle götürüldü. Şüphelinin, yanındaki kız arkadaşını araçta bırakıp kaçtığı öğrenildi. Kaçan Can Y'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri Trafik
Son Haberler
- 18:02
- 18:05
- 18:02
- 17:48
- 17:44
Sıradaki Haber
Tartıştığı iki oğlunu silahla yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz