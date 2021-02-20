Konya Ovası, 2,6 milyon hektarlık tarım alanıyla ülkenin toplam tarım alanının yüzde 11,2’sini oluşturuyor. Son yıllardaki küresel ısınma ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesi de yerin 45 metre derinliğine kadar geriledi.

Bu yıl da yağışların yetersiz olması nedeniyle kuraklık tehlikesi bulunan ovada son kar yağışı, çiftinin umudu oldu.

''Türkiye’nin en az yağış alan bölgesiyiz”

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, meteorolojik verilere göre bölgede ciddi bir kuraklığın olduğunu söyledi:

''Türkiye’nin en az yağış alan bölgesiyiz. 6-7 aydır yağış yoktu. Tarımsal anlamda ciddi sıkıntılar yaşadık. Arazide incelemelerimiz ve tespitlerimiz oldu. Yüzde 20, yüzde 30 arasında ekili alanlarda hububat kaybımız var. Uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz kar yağışı geldi sonunda. Kar örtüsü kalktıktan sonra yerinde tespitlerimiz olacak.''

Konya Ovası alarm veriyor

Konya Ovası'nın yer altı suyunun giderek azaldığına dikkat çeken Üner şunları söyledi:

“Konya Ovası, su noktasında alarm veriyor. Tarım ve öz üretim olmazsa olmazımız. Tarımsal üretimin devam etmesi noktasında su politikasının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Konya Ovası'na kesinlikle dış havzalardan su getirilmesi lazım.''

Son kar yağışının çiftçinin umudu olduğunu vurgulayan Üner, bu süreçte biraz daha yağış beklediğini söyledi.

