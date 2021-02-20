Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da park halindeki araç yandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki araç, kontağı çevrildiğinde alev aldı. Kendini dışarı atan sürücü yaralanırken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Bağlık Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde park halindeki otomobil, sürücüsü Rasim Üzgün'ün kontak anahtarını çevirmesiyle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.
Sürücünün ellerinde yanıklar oluştu
Araçtan inen sürücü ve çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ellerinde yanıklar oluşan sürücü Üzgün, hastanede tedavi altına alındı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca, yanan aracın yanındaki otomobil de zarar gördü.
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