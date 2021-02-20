Kocaeli'de yaşayan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Aksoy'dan iki gün boyunca haber alınamadı.

Bunun üzerine yakınları durumu 112 Acil'e bildirildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri Aksoy'un Kemalpaşa'daki evine gitti.

Ekipler kapıyı defalarca çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine Aksoy'un telefonunu arayan ekipler, sesin evden geldiğini teyit etti. Ancak yanıt alınamadı.

Eve itfaiye merdiveniyle balkondan giren ekipler, Aksoy'u uyurken buldu.

Ekipler tarafından uyandırılan Hasan Hüseyin Aksoy'a herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı, hastaneye gitmek isteyip istemediği soruldu. Aksoy, herhangi bir sağlık problemi olmadığını uyuya kaldığını söyledi.