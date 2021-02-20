Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile büyük bir projeye imza atılıyor.

Şehirdeki sanayi siteleri yeni bir alana taşınacağı projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Projeyle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Esnafımızın, vatandaşımızın ihtiyaçlarını yeterli miktarda karşılamayan sanayi sitelerimize ilişkin esnafımızla görüşmek suretiyle projelerimizi hemen hazırladık ve 4 etaptan oluşan ihalemizin tamamını geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Dönüşüm ile esnafın çok yönlü olarak yararlanacağı yeni alanlar oluşturulacak.

2 bin 650 iş yeri ve 134 ticari dükkandan oluşacak, parkları, yeşil alanları ve eğitim alanlarıyla birlikte Konya'ya yeni bir sanayi alanı kazandırdıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski sanayi ve Karatay sanayiinin aşınmasıyla Konya için yeni bir proje alanı oluşturulmuş olacağını kaydetti.

Dükkanlarını yapılacak olan sanayi merkezine taşıyacak olan esnaf projeden memnun.

Projenin tamamlanmasıyla dükkan sahipleri, vatandaşa daha iyi hizmet verebilecek.