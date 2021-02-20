Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de çimento fabrikasında yangın
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aksu mevkiindeki çimento fabrikasının taşıyıcı bant sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden çalışanlar ve vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibinin vinç yardımıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Fabrikanın taşıyıcı bant sistemi kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 17:19
- 17:17
- 17:33
- 17:32
- 17:06
Sıradaki Haber
JAK timi kayak yaparken pistten çıkan turisti kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz