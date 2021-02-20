Aksu mevkiindeki çimento fabrikasının taşıyıcı bant sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çalışanlar ve vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibinin vinç yardımıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Fabrikanın taşıyıcı bant sistemi kullanılamaz hale geldi.