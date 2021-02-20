Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nın çevresi bir süredir bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı ve çevresinde kar yağışıyla beyaz örtü ile kaplandı.
Baraj çevresindeki ağaçların karla kaplanması ve Samanlı Dağları'nın ardından süzülen güneş ışıkları bölgede bulunan Şehitler Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı ile güzel görüntüler oluşturdu.
Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, son yağışlarla yüzde 36'ya ulaştı.
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