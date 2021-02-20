Sarız'da oturan Güzel Çelik'in aşı başvurusunu alan doktor Muhammed Mustafa Akpınar ve hemşire Taha Tokmak, ilçeden Dallıkavak Mahallesi'ne otomobille hareket etti.

Bir süre ilerleyen sağlıkçıların aracı, Dokuz Dolambaç mevkisinde yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine yolun Karayolları ekipleri tarafından açılmasının ardından Akpınar ve Tokmak, zorlu aşı yolculuklarına devam etti.

Mahalleye yakın bir yerde yine kar nedeniyle otomobille yol alamayan sağlık ekibi, Güzel Çelik'in kırsaldaki evine ulaşabilmek için yürümeye başladı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Güzel Çelik'e ulaşan ekip, kadına COVID-19 aşısını uyguladı.