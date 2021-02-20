Kastamonu'da son yılların en sert kışlarından biri yaşanıyor. Kar, özellikle kırsalda hayatı olumsuz etkilerken, ekipler de karla mücadele için sahada.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kentte, İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Karla mücadele için 120 araç ve 300 personel görev başında. Yolda kalan araçların, karlı yolları aşamayan ambulans ve itfaiyenin de yardımına onlar koşuyor.

Bugün Yayla köyünde bir yangın olduğunu söyleyen Makine ve İkmal Şefi Cebrail Keleş, "Bu yangında itfaiye aracının, ambulansın ve jandarma ekiplerinin gidebilmesi için öncelikle biz o yolu açıyoruz. Daha sonra vatandaşların imdadına yetişecek her türlü iş makinesi ve ekipmanlar bizim açtığımız o yoldan gidiyorlar." dedi.

Köylülerin gıda ve ilaç ihtiyacını da İl Özel İdaresi ekipleri karşılıyor.