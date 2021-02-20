Bartın Valiliği, İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda alınan tavsiye kararları hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve yorumlarla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, illerde bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbir kararlarını almanın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin yetkisi dahilinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Pandemi Koordinasyon Kullarının, bu meclislere alacakları kararlarda danışmanlık yapan ve tavsiyelerde bulunan alt kurullar olduğu kaydedildi.

Basın kuruluşlarında haber ve yorumlara konu olan kurul kararının, kentteki okulların fiziki yapısı, sınıf mevcutları, vaka sayıları ve aşılama durumunun birlikte değerlendirilmesi sonucu alınan bir tavsiye kararı olduğu vurgulandı.

Nihai kararı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi verecek

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olmak üzere verilecek talimatlar ve alınacak kararlara göre İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin nihai kararı vereceği belirtildi.