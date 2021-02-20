İlçede cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri sonrası vaka sayıları artışa geçti. Bunun üzerine Ermenek İlçe Hıfzıssıha Kurulu, 5 gün sokağa çıkma kısıtlamasına karar verdi.

İlçe merkezi ve 26 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Cenaze, taziye ve akraba ziyaretlerine de yasak getirildi.

Market, bakkal, manav ve kasaplar açık olacak

Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Kısıtlama, Pazartesi günü saat sabah 5'ten itibaren uygulamaya girecek. Cuma günü saat 21.00'de son bulacak. Hafta sonlarındaki kısıtlamayla birlikte kısıtlama süresi 9 günü bulacak.