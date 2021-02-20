İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-18 Şubat'ta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 34 kişi yakalandı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 4 tabanca, 4 şarjör, 94 mermi, 2 av tüfeği, 31 gram esrar, 16 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, yabancı uyruklu bir kişi sınır dışı edildi, diğerleri serbest bırakıldı.