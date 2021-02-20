Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kentte son zamanlarda COVID-19 vaka artışlarının arttığını dile getirdi.

Vaka artışında taziye ziyaretlerinin öne çıktığını söyleyen Benli, “Son zamanlarda Kayseri’de vaka artışlarımız var. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu vaka artışlarımızın nedenlerine baktığımız zaman, halen taziye ziyaretleri öne çıkıyor." dedi.

"‘Rahmetlinin ölüm yıl dönümü’ diyerek toplanıyorlar"

Benli, taziye ziyaretlerinin yanı sıra ‘Rahmetlinin ölüm yıl dönümü’ diyerek yemek yaptırılıp toplanmalar olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan hafta sonu tatillerinde Cuma akşamlarından itibaren köylere giderek orada aile oturmalarının olduğunu ve bu gitmelerde özellikle yurtdışı ve İstanbul kaynaklı gelenlerin ziyaret edildiğini, sosyal mesafe olmadan yakın şekilde bulunulduğu ve onlardan bulaş olduğu tespit edildi.”

"Kurallara uymadığımız zaman süreç uzayacak"

Vatandaşların kurallara uymadığı süre içerisinde koronavirüs sürecinin uzayacağını söyleyen Benli, “Özellikle işçi servislerimizin bu konuda kurallara riayet etmesi gerekiyor. Öğrenci kurslarımız açıldı. Bu kurslara da yoğunlaşmamız gerekiyor. Oralarda da vaka olmaması için, vaka sayılarının daha da yükselmemesi için hep birlikte el ele kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uymadığımız zaman süreç uzayacak. Süreç uzadıkça da hepimiz bundan etkileneceğiz" dedi.