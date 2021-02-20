Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
JAK timi kayak yaparken pistten çıkan turisti kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kayak yaparken pistten çıkan yabancı turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
Kartepe Kayak Merkezi'nde arkadaşıyla kayak yapan Kuveyt uyruklu 23 yaşındaki A.A, pistten çıkarak 20 metre yükseklikten ormana düştü.
Karda mahsur kalan turistin kurtarılması için olay yerine JAK timi sevk edildi.
Kısa sürede bulunduğu bölgeden kurtarılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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