Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bu bölgelerde pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen don riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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