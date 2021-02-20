Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne Valisi merada yalnızken bile maske takan köy sakinini tebrik etti
[Fotoğraf: AA]
Edirne’de köy ve belde ziyaretlerinde bulunan Vali Ekrem Canalp merada yalnız başınayken dahi maskesini çıkarmadan koyun otlatan köy sakinine teşekkür etti.
Vali Canalp, köy ve belde ziyaretlerine bu hafta sonu da devam etti. Yol boyunca koronavirüs kısıtlamaları kapsamında oluşturulan denetim noktalarındaki polisleri ziyaret eden Canalp, birçok köye de uğrayarak vatandaşlarla görüştü.
Ziyaretleri sırasında Elçili köyü merasında maskesiyle koyun otlatan köy sakini Ersin Öner'i görünce mola veren Vali Canalp, vatandaşla sohbet etti.
Canalp, merada yalnız başınayken dahi maskesini çıkarmadığı için takdir ettiği Öner'e tatlı ikramında bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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