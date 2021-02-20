Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı
[Fotoğraf: AA]
Kar ve fırtına balık tezgahlarındaki fiyatları etkiledi. Balıkçıların hava şartları nedeniyle denize açılmamasından ötürü hamsi fiyatları 35 liraya dayandı.
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarına yansıdı.
Balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle ava çıkamadıklarını, bunun da hamsi fiyatlarını artırdığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Havaların düzelmesiyle fiyatlarının normale döneceğini dile getiren balıkçılar, geçen hafta hamsinin kilogramının 20 lira civarında seyrettiğini belirtti.
Bugün ise fiyatların 35 lira olmasının sebebini havanın olumsuz gitmesine bağlıyorlar. Balıkçılar, kar ve fırtına sebebiyle tekne sahiplerinin denize çıkamadığını vurguluyor.
[Fotoğraf: AA]
Tezgahlarda, mezgitin kilogramı 30, istavritin 35, barbunun 45 liradan satılıyor.
Etiketler: Hamsi Kar Yağışı Hava Durumu
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