Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 08:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muş'ta tek katlı evler kardan kayboldu
[Fotoğraf: DHA]
Muş'ta kar yağışı ile yüksek kesimlerdeki köylerde, tek katlı evler, adeta kara gömüldü. 1800 metre rakımdaki Yukarıyongalı köyünde, iş makinelerinin giremediği yerlerde yollar, vatandaşlar tarafından küreklerle açıldı.
Bir hafta boyunca bahar havasının yaşandığı Muş'ta yeniden kar yağışı etkili oldu.
1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyündeki evler, kara gömüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyde, evlerin kapı girişleri adeta tünellere dönüşürken, pencereler ise kardan kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
Köy içerisine iş makinelerinin girememesinden ötürü vatandaşlar, imece usulü ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine gidiş- geliş yolları açtı.
[Fotoğraf: DHA]
Patika yollarla ulaşımlarını sağlayan vatandaşlar, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde zorlu bir yaşam sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Köydeki birçok evin kardan görünmeyecek hale geldiğini söyleyen Celalettin Yöndem, “3 gün boyunca kar kesintisiz bir şekilde yağdı. 3- 4 metreyi bulan kar nedeniyle evlerimiz kaybolmuş durumda” dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
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