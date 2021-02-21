Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da FETÖ soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 13'ü tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Şubat'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünden haklarında devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle firari durumda bulunan ve saklandıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 1'i de mahkemeden serbest bırakıldı.
İstanbul'da FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı.https://t.co/78yAqXFctk pic.twitter.com/rij2FdfDlp— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2021
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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