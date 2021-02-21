Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 09:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan kamyon iki araca çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beylikdüzü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı.
Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki araca çarptı.
Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası
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