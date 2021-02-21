Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki araca çarptı.

Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.