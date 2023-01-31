Kar yağışı aralıklarla devam ederken, sürücüler kontrollü seyrediyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergah ve ara sokaklarda çalışma yapıyor.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Konya-Beyşehir kara yolu Derbent ilçe ayrımında, kar nedeniyle süt yüklü tır kayarak yolu kapattı.

Polis ekiplerinin tedbir aldığı yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tekrar trafik akışına açıldı.