Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedenleri otopsi sonucu ile belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli
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