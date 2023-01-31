Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kökünü Kurutma Operasyonu: 241 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 241 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Kökünü Kurutma Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, Antalya'da 181, Ordu'da 25, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 olmak üzere toplamda 241 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Kökünü Kurutma Operasyonu hakkında açıklama yapıyor. https://t.co/tWgX8E6PYX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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