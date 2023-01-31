Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 05:21Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı
Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha doğru etkisini artırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Ankara'nın merkezinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Başkentte görülen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda, ara sokaklarda ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ankara Kar Yağışı Meteoroloji
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