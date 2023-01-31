Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
[AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 38 kişinin yakalandığını duyurdu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23-29 Ocak'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Ankara genelinde 38 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 76 bin 690 litre karışımlı akaryakıt, 10 bin 126 sahte bandrol, 9 ton 731 kilogram kaçak tütün, 6 bin 17 cinsel içerikli ürün, 1280 paket kaçak sigara, 780 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 82 litre sahte alkollü içki, 45 puro, 19 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 685 bin 360 sigara makaronu ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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