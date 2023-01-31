Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 00:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl-Domaniç kara yolunda yoğun kar: Trafiğe kapatıldı
Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.
Domaniç ve İnegöl'ün özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.
İnegöl-Domaniç kara yolunun 0-10'uncu kilometresi ve 12-24'üncü kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine izin verilmezken, trafik ekipleri diğer araç sürücülerini uyarıyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bursa Kütahya Trafik Kar Yağışı
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