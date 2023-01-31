Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir taciri 38 kişi tutuklandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'inin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını açıkladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara'da son 7 günde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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