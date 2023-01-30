Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da bir binada ilaçlamadan etkilenen 6 kişi zehirlendi
[Fotograf: İHA]
Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir apartmanın 15'inci katında bulunan dairede yapılan ilaçlamadan etkilenen 6 kişi zehirlendi. Bina tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edilirken, zehirlenen 6 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.
Zirve Konutları'nda bir binanın 15'inci katında dairede yapılan ilaçlama çalışması sonrasında, diğer dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye, polis, zabıta, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
6 kişinin etkilendiği olayda 2 kişi tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırılırken, 4 kişinin tedavisi de olay yerinde yapıldı.
Soruşturma başlatıldı
Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken ilaçlama firrmasının yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Binada yapılan inceleme sonrası daire sakinleri evlerine dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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