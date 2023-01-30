Zirve Konutları'nda bir binanın 15'inci katında dairede yapılan ilaçlama çalışması sonrasında, diğer dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, zabıta, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

6 kişinin etkilendiği olayda 2 kişi tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırılırken, 4 kişinin tedavisi de olay yerinde yapıldı.

Soruşturma başlatıldı

Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken ilaçlama firrmasının yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Binada yapılan inceleme sonrası daire sakinleri evlerine dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.