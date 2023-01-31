Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kontrolden çıkan cip, park halindeki 6 araca çarptı
[Fotograf: AFP]
Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarptı. Polis, kaçan cip sürücüsünü aramak için çalışma başlattı.
Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde ilerleyen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen cip, kontrolünü kaybetti.
Bir anda hızlanan cip, caddede park halindeki 4 otomobil ve 2 cipe çarptı.
Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazaya neden olan cip sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını belirleyen polis ekipleri, sürücüyü arama çalışması başlattı.
Etiketler: Karabük
Son Haberler
- 02:29
- 02:00
- 01:40
- 00:56
- 00:45
Sıradaki Haber
İnegöl-Domaniç kara yolunda yoğun kar: Trafiğe kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz