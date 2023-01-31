Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde ilerleyen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen cip, kontrolünü kaybetti.

Bir anda hızlanan cip, caddede park halindeki 4 otomobil ve 2 cipe çarptı.

Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya neden olan cip sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını belirleyen polis ekipleri, sürücüyü arama çalışması başlattı.